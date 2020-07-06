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Mersin'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Silifke ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.
Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sabah Mahallesi Taştepe mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda, kaçak kazı yaptığı belirlenen 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
1 kilo 400 gram amonyum nitrata el konuldu
Şüphelilerin yanındaki kırıcı ve delici matkap, jeneratör, akü, kürek, balyoz, kazma ve 1 kilo 400 gram amonyum nitrata el konuldu.
Gözaltına alınan 4 kişi jandarma karakoluna götürüldü.
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