Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 17:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mersin’de işçi servisi devrildiı: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA ]
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tarım işçilerini taşıyan minibüs yoldan çıktı. Kazada 7 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen minibüs, Akarsu-Kelahmet Mahallesi mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarparak şarampole devrildi.
Çarpma sonucu kontrolden çıkan ve tarım işçisi taşıyan servis minibüsü şarampole yuvarlandı. 16 kişinin bulunduğu minibüste 2’si ağır 7 işçi yaralandı.
Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavisi devam ediyor.
Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 18:03
- 17:51
- 17:34
- 17:41
- 17:38
Sıradaki Haber
Gelin-görümce dengesini kaybedip balkondan düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz