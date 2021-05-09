Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde çiçekçiler Anneler Günü'de kısıtlamadan muaf tutuldu.

Sabah erkenden kalkanlar annelerine çiçek almak için çiçekçilerin yolunu tuttu.

Deniz de çiçekçilerin yolunu tutanlardan biriydi. Annesine küçük bir sürpriz hazırladı. Papatyalar sahibine ulaştığında ise duygusal anlar yaşandı.

"Annemi çok seviyorum"

Annesine sürpriz yapmak için sabah erkenden kaltığını söyleyen Deniz, "Annemi çok seviyorum. Ona çiçek alarak sürpriz yapmak istedim. Çok teşekkür ederim canım annem" dedi.

Çiçekçiler kısıtlamadan muaf tutuldu

Çiçekçilere anneler gününe özel 10.00'dan 17.00'ye kadar satış izni verildi. Deniz gibi sürpriz yapmak isteyenler evlerine yürüme mesafesindeki çiçekçilere gidip çiçek aldı. Kimi annesini, kimi eşini sevindirdi.

"Kendi anneme ve eşime hediye aldım"

Annesi ve eşine hediye aldığını söyleyen bir kişi ise, "Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Anneler Günü bu sene ramazan ayına denk geldi. Kendi anneme ve eşime hediye aldım" diye konuştu.

"Anneler Günü'nde açık olmamız bizi mutlu etti"

Yoğunluktan menun olduğunu ifade eden çiçekçi esnafı, "Yoğunluğumuz güzel. 2 gün açık olmamız bizim için önemliydi. Anneler Günü'nde açık olmamız bizi mutlu etti" dedi.

Elden satış saat 17.00'de sona erdi. Ancak saat 24'e kadar internet üzerinden verilen siparişler eve teslim edilecek.