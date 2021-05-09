Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, YTB Türkiye Bursları ile Türkiye’de öğrenim gören öğrencilerin hazırladığı Anneler Günü'ne özel videoyu Twitter hesabından paylaştı.

Eren paylaşımında, “'Biz de sizi çok özledik; ama Türkiye'desiniz, içimiz rahat'. Uluslararası öğrencilerimizin annelerinden bu sözleri duymak bizler için gurur verici. Dünyadaki tüm annelerin günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Videoda, öğrenciler annelerinin Anneler Günü’nü kutladı, anneler de çocukları Türkiye’de eğitim aldığı için memnun olduklarını söyledi.