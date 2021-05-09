YTB'li öğrenciler ayrı oldukları annelerinin gününü kutladı
YTB Türkiye Bursları ile Türkiye’de eğitim alan öğrenciler Anneler Günü’ne özel bir video hazırladı. YTB Başkanı Abdullah Eren, o videoyu sosyal medya hesabından, “Dünyadaki tüm annelerin günü kutlu olsun” mesajıyla paylaştı.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, YTB Türkiye Bursları ile Türkiye’de öğrenim gören öğrencilerin hazırladığı Anneler Günü'ne özel videoyu Twitter hesabından paylaştı.
Eren paylaşımında, “'Biz de sizi çok özledik; ama Türkiye'desiniz, içimiz rahat'. Uluslararası öğrencilerimizin annelerinden bu sözleri duymak bizler için gurur verici. Dünyadaki tüm annelerin günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.
Videoda, öğrenciler annelerinin Anneler Günü’nü kutladı, anneler de çocukları Türkiye’de eğitim aldığı için memnun olduklarını söyledi.
❝Biz de sizi çok özledik; ama Türkiye'desiniz içimiz rahat❞— Abdullah Eren (@abdullah_eren) May 9, 2021
Uluslararası öğrencilerimizin annelerinden bu sözleri duymak bizler için gurur verici????????????????
Dünyadaki tüm annelerin günü kutlu olsun! #AnnelerGünü pic.twitter.com/bRgUUtzvrm
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