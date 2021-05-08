Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) salgın günlerinde zorlu sınav veren annelerin sesine kulak vermek için özel bir video klip hazırladı.

Videoda, söyleşi yapılan farklı yaş ve meslek gruplarından anneler, bu süreçte yaşadıkları zorlukları ve salgının hayatları üzerindeki etkisini anlattı.

Özellikle uzaktan eğitim sırasında yaşadıklarına değinen anneler, bu süreçte iş yüklerinin arttığını ve çocuklarıyla yakından ilgilendiklerini söyledi.

"Anneler bir ömür baş tacımız"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, videoyu "#Annemsayesinde" etiketiyle sosyal medya hesabından paylaştı:

"Salgın sürecinde evlerde en büyük sınavı annelerimiz verdi. Biz de onlara kulak verdik. Bir gün, bir hafta yetmez, anneler bir ömür baş tacımız."