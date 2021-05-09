Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 17:17Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gelin-görümce dengesini kaybedip balkondan düştü
[Fotoğraf: DHA]
Ankara’da, 2'nci kattaki evin balkonunda dengesini kaybeden kadın ile kendisini kurtarmaya çalışan yengesi Sevcan Ö., 10 metre yükseklikten yere düştü. Hastanede tedavi altına alınan ikilinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Van'da yaşayan ve ismi öğrenilemeyen kadın, ağabeyi Hanefi ile yengesi Sevcan Ö.'nün Ankara'daki evine geldi.
Kıyafet asmak için balkona çıkan genç kadın, dengesini kaybetti. Sevcan Ö. ise görümcesinin yere düşeceğini fark edince hızla balkona koştu. Sevcan Ö. hamle yaptığı sırada önce görümcesi ardından da kendisi yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.
İkili yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan kadınların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Haberler
- 18:03
- 17:51
- 17:55
- 17:41
- 17:38
Sıradaki Haber
YTB'li öğrenciler ayrı oldukları annelerinin gününü kutladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz