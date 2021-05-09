Van'da yaşayan ve ismi öğrenilemeyen kadın, ağabeyi Hanefi ile yengesi Sevcan Ö.'nün Ankara'daki evine geldi.

Kıyafet asmak için balkona çıkan genç kadın, dengesini kaybetti. Sevcan Ö. ise görümcesinin yere düşeceğini fark edince hızla balkona koştu. Sevcan Ö. hamle yaptığı sırada önce görümcesi ardından da kendisi yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

İkili yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan kadınların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

