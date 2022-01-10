Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 13:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de eski nişanlısının silahla vurduğu genç kız hayatını kaybetti
Mersin'de, eski nişanlısının silahla vurduğu 25 yaşındaki Raziye Oskay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Akbelen Mahallesi'nde yaşayan Raziye Oskay, iş yerine gitmek için evinden çıktığı sırada eski nişanlısı B.C.U (24) tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Silah sesi duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ağır yaralandığı belirlenen Oskay, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Oskay, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Mersin Kadına Şiddet
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