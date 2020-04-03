Haber Giriş: Kaynak: DHA
Mersin'de domates yüklü tır denize uçtu: 1 ölü
[Fotoğraf: DHA]
Mersin'in Silifke ilçesinde domates yüklü tır, şarampole yuvarlandı. Kazada, tır şoförü Fais Kartal yaşamını yitirdi.
Kaza saat 06.30 sıralarında Altınofroz virajında meydana geldi. Mersin yönüne giden Fais Kartal yönetimindeki domates yüklü tır, yağışlı havada girdiği virajı alamayarak şarampole yuvarlandı.
[Fotoğraf: DHA]
Deniz kıyısındaki kayalıklara düşen tırın şoförü Fais Kartal, olay yerinde yaşamını yitirdi. Tırın taşıdığı domatesler ise denize döküldü.
Kazanın ardından tırın düştüğü yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.
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