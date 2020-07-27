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Mersin'de askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 5 şehit
[Fotoğraf: AA]
Mersin Valiliği, Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre sürücünün hayatını kaybettiğini, 5 askerin şehit olduğunu, 10 kişinin yaralandığını açıkladı.
Mut- Karaman yolu Sertavul mevkisinde askerlerin bulunduğu otobüs devrildi.
Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre sürücünün yaşamını yitirdiği, 5 askerin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yaralanan 10 kişi Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:35
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