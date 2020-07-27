Haber Giriş: Kaynak: İHA
Sultanbeyli’de gecekondu yangını
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Sultanbeyli'de bulunan bir gecekondunun çatısı alev alev yandı.
Sultanbeyli Battalgazi Mahallesinde bulunan bir gecekondunun çatı katında yangın çıktı.
Çıkan yangın yer yer patlama seslerine neden oldu. Olayın itfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet güçleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Olay da ölen ya da yaralanan olmazken gecekondu da maddi hasar meydana geldi.
Etiketler: İstanbul sultanbeyli gecekondu yangını battalgazi mahallesiSon Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 05:18
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