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Ege Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.48'de Ege Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, Muğla'nın Bodrum ilçesine 221,15 kilometre mesafede ve 34,90 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Etiketler: Muğla Ege denizi deprem bodrumSon Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 04:22
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