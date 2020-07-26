İl ve kent genelinde terör örgütlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi ile çevresinde, gezici ve sabit nokta uygulaması yaptı.

[Fotoğraf: İHA]

Gezici ekipler, şüpheli gördükleri kişilerin üzerilerini arayıp, GBT sorgularını gerçekleştirdi. Sabit noktadaki ekipler ise şüpheli gördükleri araçları durdurup, arama yaparak, araç içindekilerin GBT sorgularını yaptı.

[Fotoğraf: DHA]

Müzahir bölgelerde sık sık uygulama yaparak, terör örgütlerinin faaliyetlerini önleyen TEM ekipleri, Hürriyet Mahallesi ve çevresindeki uygulamaya ise gece yarısına kadar devam edeceğini bildirdi.