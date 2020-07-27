Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da terör uygulaması: Araçlarda arama yapıldı
Adana'da polis ekiplerince kent merkezinde terör uygulaması yapıldı.
Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi ve Saydam Caddesi'nde şüphe üzerine durdurulan araçlarda arama gerçekleştirildi.
Ekiplerin, eğitimli köpeklerle yaptıkları denetimlerde özel hareket polisleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.
153 kişinin genel bilgi taraması (GBT) sorgusu yapılan uygulamada, 62 araç da kontrol edildi.
Kontrollerde çeşitli suçlardan araması bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Adana terör uygulaması Hürriyet Mahallesi GBTSon Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 03:00
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da çöp kamyonunu ateşe verdiler
Yükleniyor lütfen bekleyiniz