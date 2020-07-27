Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 2 sürücü hayatını kaybetti, 4 asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Mersin Valisi Ali İhsan Su ile askerleri taşıyan otobüsün kaza yaptığı bölgede incelemelerde bulundu.

Akar daha sonra şehit yakınları ile bir araya geldi, olaya tanık askerlerle görüştü.

Bakan Akar, kazada yaralanan askerleri tedavi gördükleri Mut Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

Akar, ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Bakan Akar, "27 yaralımız var, 4'ü entübe olmuş durumda. İlk bilgilere göre araçta teknik arıza oldu." dedi.

Akar, "Bunların tekrar etmemesi için elimizden gelen her türlü tedbiri aldık, almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.