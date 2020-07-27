Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara’da bulunan İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile bir araya geldi.

İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

İspanya gibi diğer ülkeler de Ayasofya'nın Türkiye'nin egemenlik meselesi olduğunu kabul ettiler.

Yunanistan'ın gösterdiği tepkiyi anlamak mümkün değil. Türk bayrağını yakmak gibi aciz davranışlar Yunanistan'a yakışır.

[Ayasofya Camii İbadete Açıldı] Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yunanistan'ın gösterdiği bu tepkiyi anlamak mümkün değil.https://t.co/WgWLIzwnnX pic.twitter.com/iyFjCxSNAP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 27, 2020

(AB'nin Libya'ya yönelik) İrini Operasyonu kesinlikle taraflı. Hafteri destekliyor, Libya Hükümeti'ni cezalandırıyor.

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