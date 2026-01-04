Çok Bulutlu 4.7ºC Ankara
AA 04.01.2026 18:17

Mersin'de alt geçide düşen araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda refüje çarparak alt geçide düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Mersin'de alt geçide düşen araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
[Fotograf: İHA]

Mersin'in Tarsus ilçesinde Mehmet Hüseyin S. idaresindeki  hafif ticari araç, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Karayayla mevkisinde refüje çarparak alt geçide düştü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılanlardan Hacı Mehmet S'nin hayatını kaybettiği, sürücü, Handenur S, Zehra S. ve Fatmanur K'nin yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, ambulanslarla Tarsus ve Adana'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Handenur S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kazada yaşamını yitiren Hacı Mehmet S'nin, uzman çavuş oğlunu karşılamak için aile yakınları ve oğlunun nişanlısı Fatmanur K. ile Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden Çukurova Uluslararası Havalimanı'na gittiği öğrenildi.

