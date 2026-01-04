Lodos İstanbul'u teslim aldı

İstanbul'da dünden beri etkisini sürdüren kuvvetli lodos hayatı etkiliyor.

Lodos nedeniyle Gaziosmanpaşa Yenidoğan Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın çatısı koptu. Çatıdan kopan parçaların bir kısmı, sokakta park halindeki 2 aracın üzerine düştü.

Araçlarda hasar oluşurken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çatıda çalışma yaptı.

Lodos nedeniyle deniz ulaşımında da aksamalar yaşanıyor.

Şehir Hatlarının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, dün iptal edilen seferler bugün de yapılamıyor.

Öte yandan, kuvvetli rüzgarın etkisiyle sahil kesimlerinde yüksek dalgalar oluştu.

Dalgalar, Üsküdar, Zeytinburnu, Kuruçeşme, Bebek ve Avcılar sahilinde etkili oldu. Sahil şeridinde yürüyüşe çıkan ve balık tutan vatandaşlar, rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.