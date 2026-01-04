Parçalı Bulutlu 6ºC Ankara
Türkiye
AA 04.01.2026 17:00

Lodos İstanbul'u teslim aldı

İstanbul'da cuma günü akşam saatlerinden itibaren başlayan lodos, kent genelinde etkisini sürdürüyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte sahil hattında dalga boyu yükseldi. Özellikle Üsküdar ve Avcılar'da dev dalgalar oluştu. Bazı tekneler rüzgara dayanamayıp battı. Lodosun bu gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Lodos İstanbul'u teslim aldı
[Fotograf: AA]

İstanbul'da dünden beri etkisini sürdüren kuvvetli lodos hayatı etkiliyor.

Lodos nedeniyle Gaziosmanpaşa Yenidoğan Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın çatısı koptu. Çatıdan kopan parçaların bir kısmı, sokakta park halindeki 2 aracın üzerine düştü.

Lodos İstanbul'u teslim aldı

Araçlarda hasar oluşurken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çatıda çalışma yaptı.

Lodos nedeniyle deniz ulaşımında da aksamalar yaşanıyor.

Şehir Hatlarının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, dün iptal edilen seferler bugün de yapılamıyor.

Lodos İstanbul'u teslim aldı

Öte yandan, kuvvetli rüzgarın etkisiyle sahil kesimlerinde yüksek dalgalar oluştu.

Dalgalar, Üsküdar, Zeytinburnu, Kuruçeşme, Bebek ve Avcılar sahilinde etkili oldu. Sahil şeridinde yürüyüşe çıkan ve balık tutan vatandaşlar, rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

Fırtına Hava Durumu İstanbul Sahil
