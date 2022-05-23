Mersin'in Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi Tisan Yarımadası mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler ile 5 ilk müdahale aracı, 5 arazöz ve bir helikopter sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Muğla

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Dalaman Çayı'nın yakınında bulunan Sukısığı mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

[Fotoğraf: AA]

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter ve arazöz ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangının çıktığı bölgenin sarp arazi olduğu öğrenildi.