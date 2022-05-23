Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin ve Muğla'da orman yangınları
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Silifke ilçesinde ve Muğla'nın Dalaman ilçesinde orman yangınları çıktı. Silifke'deki yangın kontrol altına alınırken, Dalaman'daki yangını söndürme çalışmaları ise sürüyor.
Mersin'in Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi Tisan Yarımadası mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler ile 5 ilk müdahale aracı, 5 arazöz ve bir helikopter sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Muğla
Muğla'nın Dalaman ilçesinde Dalaman Çayı'nın yakınında bulunan Sukısığı mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
[Fotoğraf: AA]
Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter ve arazöz ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yangının çıktığı bölgenin sarp arazi olduğu öğrenildi.
Etiketler: İtfaiye Mersin Orman Yangını
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