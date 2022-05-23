Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi'nde 27 dönüm alan üzerinde yetiştirilen yaban mersinleri özenle tek tek toplanıyor.

Diğer ürünlerde olduğu gibi yaban mersini de kış aylarındaki soğuk hava, fırtına dolu gibi doğa olaylarından etkilendi ve 1 ay gecikmeli olarak hasadına başlandı.

Ziraat Mühendisi Ayfer Hız, kış aylarında yetiştirilen yaban mersini için saman ve lastik yakarak ürünün üşümemesi ve direncini arttırmak için korumaya alındığını söyledi.

[Fotoğraf: İHA]

“İsteğimizin üstünde bir verime ulaştık”

27 dönümlük arazide yaban mersini yetiştiriciliği yaptıklarını belirten Ayfer Hız, “Burada yaklaşık 9 bin saksımız var. Saksı başı 4 kiloyu hedeflemekteyiz. Hasat dönemimiz 1,5-2 ay dönemi içerisinde değişiklik göstermekte. Bu sene soğuk ve donlardan ufak bir miktarda etkilendik. Antalya'ya kar bile yağdı. Tabii ki biz bitkilerimizin direncini doğru bir şekilde arttırdık. Ürünlerin üşümemesi için bazı fiziksel uygulamalar yaptık. Saman, lastik yakımı gibi. Bitkiyi hem dıştan korumaya aldık. Hem içten besleyerek korumaya aldık ve bugüne geldik. Hatta bizim sloganımız, 'Haydi kızlar verime' idi, kızlar bizim sözümüzü dinledi. İstediğimizin de üstünde bir verime ulaştırdı. O yüzden mutluyuz" dedi

Yaban mersininin kilosu 250-360 TL arasında değişiklik gösteriyor.