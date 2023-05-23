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Türkiye
AA 23.05.2023 12:24

Mersin merkezli PKK/KCK operasyonu: 23 gözaltı

Mersin ve Antalya'da jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 23 zanlı gözaltına alındı.

Mersin merkezli PKK/KCK operasyonu: 23 gözaltı
[Fotograf: AA]

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, orman yangını başlatan, molotofkokteyli atan, güvenlik güçlerine taşlı saldırıda bulunan ve kundaklama eylemlerine katılan örgüt mensuplarına yönelik çalışma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada, örgüte eleman sağladığı öne sürülen bir şüphelinin de arasında olduğu 23 zanlının kimliği tespit edildi.

Mersin merkezli PKK/KCK operasyonu: 23 gözaltı

Mersin ve Antalya'da belirlenen adreslere şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli yakalandı.

İkametlerde ele geçirilen doküman ve dijital malzemeler incelemeye alındı.

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Mersin PKK/KCK Terörle Mücadele
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