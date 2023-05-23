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Türkiye
TRT Haber 23.05.2023 11:55

Deprem bölgesindeki köy evleri ileri yapı teknolojisiyle inşa ediliyor

Deprem felaketinin ardından yıkıma uğrayan köylerde inşa edilen ikinci tip köy evleri, ileri yapı ve üstün güvenlik teknolojisiyle hafif çelikten yapılıyor.

Depremde yarısı yıkılan ve ağır hasar gören Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Atalar köyünde, radye temel üzerine ileri yapı teknolojisiyle inşa edilen, 117 metrekare oturum alanına sahip 3+1 köy evleri, üstün deprem güvenliği ve teknik özellikleriyle afetzedelere güvenli yaşam imkanı sunacak.

Depremzedeler için yapılan köy evlerinde yaşam başladı
Depremzedeler için yapılan köy evlerinde yaşam başladı

Atalar köyünde yapımına 1 Nisan’da başlanan 246 hafif çelik konstrüksiyonlu köy evinden bir kısmının inşaatı sürüyor. Evlerden ikisi tamamlanma aşamasına geldi.

1 ay içinde tamamlanacak

Çalışmaların aralıksız sürdüğü Atalar köyü bölgesinde temelİne betonu dökülen köy evlerinden 5’i 1 ay içinde tamamlanacak. 

Haber: Bülent Çulcuoğlu

Kamera: Eyüp Burun

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