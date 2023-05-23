Deprem bölgesindeki köy evleri ileri yapı teknolojisiyle inşa ediliyor

Depremde yarısı yıkılan ve ağır hasar gören Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Atalar köyünde, radye temel üzerine ileri yapı teknolojisiyle inşa edilen, 117 metrekare oturum alanına sahip 3+1 köy evleri, üstün deprem güvenliği ve teknik özellikleriyle afetzedelere güvenli yaşam imkanı sunacak.
Atalar köyünde yapımına 1 Nisan’da başlanan 246 hafif çelik konstrüksiyonlu köy evinden bir kısmının inşaatı sürüyor. Evlerden ikisi tamamlanma aşamasına geldi.
1 ay içinde tamamlanacak
Çalışmaların aralıksız sürdüğü Atalar köyü bölgesinde temelİne betonu dökülen köy evlerinden 5’i 1 ay içinde tamamlanacak.
Haber: Bülent Çulcuoğlu
Kamera: Eyüp Burun