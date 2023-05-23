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Gündem
AA 23.05.2023 11:34

Depremzedeler için yapılan köy evlerinde yaşam başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedeler için yapılan köy evlerinin görüntülerini paylaşarak, "Onlar en iyisine layık. Ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz, yapacağız" dedi.

Depremzedeler için yapılan köy evlerinde yaşam başladı
[Fotograf: AA]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, Nurdağı ilçesinde yapımı tamamlanan ve depremzedelerin yerleştiği köy evlerinin görüntülerini paylaştı.

Bakan Kurum, paylaşımında "Onlar en iyisine layık. Ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz, yapacağız." ifadesine yer verdi.

Videoda görüşlerine yer verilen bir depremzede, "Felaketten sonra devletimiz sağ olsun evi kısa bir sürede tamamladı. Eşya, koltuk, televizyon gibi her şeyi güzel bir şekilde teslim etti." dedi.

 

Başka bir depremzede de "Bir eve ne gerekiyorsa onu verdiler. Mesela beyaz eşyamız var, oturma grubu var, yatak odası var, çocuk odası var." diye konuştu.

Yeni evine yerleşen bir diğer depremzede ise "Çok mutluyuz, 45 günde ev yapmak mucize. Devlet de bir mucizeyi gerçekleştirdi gerçekten." değerlendirmesinde bulundu.

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Gaziantep Deprem Murat Kurum Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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