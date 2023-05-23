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TRT Haber 23.05.2023 10:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzedelerle bir araya gelmek ve çalışmaları incelemek üzere Malatya'ya gitti. Erdoğan, buradaki incelemelerinin ardından il ziyaretleri kapsamında Sivas'a geçecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, il ziyaretleri kapsamında, Malatya ve Sivas'ta halkla buluşacak.

Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul'dan, öğle saatlerinde 6 Şubat depremlerinin etkilediği illerden Malatya'ya hareket etti.

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kurulan konteyner kentte depremzedeler ile bir araya gelecek.

Malatya'daki yeniden inşa ve ihya çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulunacak.

Sivas'ta halka hitap edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Sivas'a geçecek. Son olarak 3,5 yıl önce ziyaret ettiği şehirde Sivaslılara hitap edecek. Hükümet meydanında gerçekleşecek program 16.30'da başlayacak.

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Deprem Malatya Recep Tayyip Erdoğan Sivas
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