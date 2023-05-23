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Gündem
AA 23.05.2023 10:09

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasına 5 gün kaldı

Türkiye, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gidecek. İkinci turda oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek. İlk turun ardından 18 yaşını dolduran 47 bin 523 genç ise ilk kez oy kullanacak.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasına 5 gün kaldı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turunun kesin sonuçları, 19 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilan edildi.

Bu seçimin ikinci tura kalması nedeniyle YSK'nın ikinci oylama için hazırladığı seçim takvimi işliyor.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turuna, ilk oylamada en çok oy alan iki aday Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılacak.

İki aday için yeniden basılan oy pusulalarında sıralamada herhangi bir değişiklik olmadı.

Bu turda geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.

Aynı sandıklarda oy kullanılacak

İkinci tura, güncellenmiş kütüklerle gidilecek, seçmen kaydı ile ilgili adres değişikliği yapılamayacak, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylamasında da aynı sandık alanlarında oy kullanılacak.

47 bin 523 genç ilk kez oy kullanacak

Yurt içi ve yurt dışında toplam kayıtlı 64 milyondan fazla seçmene, ilk turun ardından yurt içinde 18 yaşını dolduran ve seçmen olmaya hak kazanan 47 bin 523 genç daha eklenecek.

Yurt dışındaki seçmenler de bir önceki seçimde olduğu gibi aynı yerlerde oy kullanacak.

Yurt dışında oy kullananların sayısı 1,5 milyonu aştı

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlılar için 20 Mayıs'ta 73 ülkede kurulan sandıklardaki oy verme işlemleri devam ediyor. Bu seçmenler 24 Mayıs'a kadar temsilciliklerde oy verebilecek. Gümrük kapılarında ise oy kullanma işlemi 20-28 Mayıs'ta yapılacak.

YSK'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurt dışında oy kullananların sayısı 1 milyon 500 bin 26'ya yükseldi.

Seçmen bilgi kağıtları yeniden dağıtılıyor

YSK, "bazı seçmenlerin seçmen bilgi kağıtlarını kaybettiği, lazım olmaz düşüncesiyle attığı" ve "seçmen bilgi kağıdı olmayanların oy kullanamayacağı" söylemleri nedeniyle seçmen bilgi kağıtlarının yeniden dağıtılması yönündeki başvuru üzerine, ikinci tur oylama için seçmen bilgi kağıtlarının basımının yapılarak yeniden dağıtılmasını kararlaştırdı.

İtiraz süreçlerinin ardından kesin sonuçlar açıklanacak

Seçim sonuçlarına yapılacak itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından YSK, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylamasının kesin sonuçlarını açıklayacak.

Kesin sonuçlar, YSK tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı makamına bildirilecek, kamuoyuna ilan edilecek, Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Seçilen cumhurbaşkanı adına, YSK tarafından cumhurbaşkanı seçildiğine dair tutanak, yani mazbata düzenlenecek ve seçilen cumhurbaşkanına verilmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulacak.

Bu mazbata, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından verilecek ve aynı birleşimde ant içme töreni yapılacak.

Ant içme töreninin, seçim sonucunun kesinleşmesini takip eden üç gün içinde yapılması öngörülüyor.

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