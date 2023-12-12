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Türkiye
AA 12.12.2023 11:35

Meriç üzerine ikinci köprü yapılacak

İpsala ile Kipi (Bahçeköy) sınır kapıları arasında Meriç Nehri üzerinde yapılacak köprü ile hem yolcu geçişi hem de yük taşımacılığı hızlanacak.

Meriç üzerine ikinci köprü yapılacak

İpsala ve Kipi sınır kapıları arasında bulunan 1958 yılı yapımı köprüde artan taşıt trafiği nedeniyle ulaşımın aksaması üzerine Türkiye ile Yunanistan 2004 yılında sınır kapıları arasında ikinci bir köprü yapmaya karar verdi.

2014 yılında da iki ülke arasında köprünün yeri ve konumunun belirlendiği bir protokol imzalandı.

Meriç üzerine ikinci köprü yapılacak

Gelecek yıl yapımına başlanması beklenen köprünün çift gidiş geliş şeklinde 4 şerit olarak yapılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunduğu Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis ile görüşmesi sırasında da gündeme gelen projenin öneminin vurgulandığı belirtilmişti.

Meriç üzerine ikinci köprü yapılacak

Artan trafik nedeniyle yetersiz kalıyor

İki sınır kapısı arasındaki mevcut köprü, artan trafik nedeniyle yetersiz kalıyor. İki tır aynı anda köprüden geçemediği için özellikle lojistik firmaları zaman kaybı yaşıyor.

İpsala Sınır Kapısı'ndan Kipi Sınır Kapısı'na 1,5 kilometre mesafede yapılması planlanan köprülü ikinci kara yolu hem yolcu geçişi hem de yük taşımacılığını hızlandıracak.

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