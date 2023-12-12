İstanbul merkezli terör operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda 17 şüphelinin terör örgütü DHKP/C ile bağlantısı bulunduğunu tespit etti.

Zanlıların adres ve kimlik bilgilerini belirleyen polis, İstanbul ve Tunceli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.