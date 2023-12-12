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Türkiye
AA 12.12.2023 10:22

Doğu'da kar ve sis

Erzurum, Kars ile Ardahan'da kar yağışı ve sis hayatı olumsuz etkiledi. Karla mücadele ekipleri, yoğun kar yağışı alan bölgelerde kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Doğu'da kar ve sis

Gece hava sıcaklığının sıfır dereceye düştüğü Erzurum'da, etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerdeki yerleşim yerlerini beyaza bürüdü.

Kars'ta da gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, kent merkezini beyaza bürürken, Kars Kalesi ile tarihi yapılar karla kaplandı.

Etkili olan sis nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kars'ta kar kalınlığı bazı bölgelerde 20 santimetreye ulaştı

Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı, karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kar ve buzlanma nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Vatandaşlar iş yerleri önünde biriken karları temizledi.

Kar yağışıyla Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 2. etap pistinde kar kalınlığı 55 santimetre ulaştı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.

Kentte gece etkili olan soğuk hava sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.

Kar yağışının ardından etraf beyaza büründü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Hakkari

Kent merkezinde gece etkili olan sağanak yerini kara bıraktı.

Beyaza bürünen kentte, sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Durankaya beldesi ve grup köy yollarına ulaşımının sağlandığı 2 bin 700 rakımlı Şivekür Tepesi'nde kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Karla mücadele ekipleri, mağduriyet yaşanmaması için bölgede çalışma yürütüyor.

Sürücülere bu güzergahı gerekmedikçe kullanmamaları, Çukurca kara yolundaki Üzümcü köyü güzergahındaki yolu tercih etmeleri yönünde uyarıda bulunuldu.

Yüksekova'da etkili olan kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.

Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, Şemdinli-Yüksekova kara yolundaki Şapatan Geçidi'nde kar temizleme çalışması yürüttü.

Trafik ekipleri, sürücüleri olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.

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