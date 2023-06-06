Çok Bulutlu 19.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.06.2023 09:28

Meriç Nehri'nde elektrik üretimi için geri sayım

Meriç Nehri'nden elektrik üretecek "Arşimet Burgu Türbinli Hidroelektrik Santrali", testlerin tamamlanmasının ardından ay içinde enerji üretimine başlayacak.

Meriç Nehri'nde elektrik üretimi için geri sayım

Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı tarafından gerçekleştirilen projede, nehir yatağındaki kazı çalışmaları ve santral inşaatı tamamlandı.

Kendi kategorisinde dünyada en büyük projelerden biri olduğu ifade edilen santral için nehrin iki kıyısına 70'er metrelik 3 lastik savak konuldu.

Şişirilerek sızdırmazlık ve su tutma testlerinden geçirilen savaklar, nehirde 4 metre yüksekliğinde su tutulmasını sağlayacak.

14,3 milyon kilovatsaat elektrik üretilecek

Santraldeki 14 burgu türbinin dönmesiyle yılda 14 milyon 300 bin kilovatsaat elektrik üretilecek.

Testlerin tamamlanmasının ardından santralde ay içinde enerji üretimine başlanması bekleniyor.

Nehirden üretilecek elektriğin satılmasından sağlanan gelirin bir kısmı, ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunan, kadın girişimciliğini destekleyen ve çeşitli eğitimlerde bulunan Edirne Valiliği öncülüğünde kurulan Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfına aktarılacak.

ETİKETLER
Meriç Nehri Edirne
Sıradaki Haber
Çorum'da 13 kişi mantardan zehirlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:36
3 ülkeden Ukrayna'da Kahovka HES'in vurulmasına tepki
10:24
TOBB'un sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda arttı
10:05
Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Bolsonaro'nun duruşma tarihini belirledi
10:07
Uyuşturucu satarken yakalanan zehir tacirine 8 yıl hapis
10:12
Menfezler tıkanınca yol göle döndü
10:01
Van Gölü'ndeki inci kefali stoku 50 bin tona çıktı
Edirne'nin Bayır Deresi kirlilikten yeşile büründü
Edirne'nin Bayır Deresi kirlilikten yeşile büründü
FOTO FOKUS
Sağanağın etkili olduğu İnebolu havadan görüntülendi
Sağanağın etkili olduğu İnebolu havadan görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ