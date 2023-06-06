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Türkiye
DHA 06.06.2023 10:02

Menfezler tıkanınca yol göle döndü

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Gökal beldesinde sağanak sonrası menfezler tıkanınca 5 mahalleye ulaşım sağlayan yolun bir bölümü su altında kaldı.

Menfezler tıkanınca yol göle döndü
[Fotograf: DHA]

İlçeye 45 kilometre uzaklıktaki Gökal beldesinde dün etkili olan sağanak yağış sonrası Kanlıca deresinde su seviyesi yükseldi.

Yağmur sularıyla gelen ağaç parçalarıyla tıkanan menfez, derenin üstünden geçen yolun suyla dolmasına neden oldu.

Kanlıca, Alparslan, Fatih Sultan Mehmet, Gaziosmanpaşa ve Kaplıca mahallelerine giden yol ulaşıma kapandı.

Menfezler tıkanınca yol göle döndü

Yağışın etkisini yitirmesinin ardından Gökal Belediyesi ekipleri bölgede iş makineleriyle çalışma başlattı.

Menfezler tıkanınca yol göle döndü

Menfezlerin tıkanması sonucu ulaşımda aksamalar yaşandığı can veya mal kaybı yaşanmadığı belirtildi. 

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