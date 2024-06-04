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Türkiye
AA 04.06.2024 22:10

Mehteran Birliği yaz dönemi gösterileri Dolmabahçe'de başladı

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından gelenek haline getirilen yaz dönemi mehteran gösterileri başladı.

Mehteran Birliği yaz dönemi gösterileri Dolmabahçe'de başladı

Dolmabahçe Sarayı Hazine Kapı önünde gerçekleşen bu yılın ilk gösterisini, yerli ve yabancı turistler ilgiyle takip etti.

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, yaklaşık 30 dakika süren gösteride "Segah Peşrevi", "Şehzade Süleyman Marşı", "Tarihi Çevir", "Mehterhane-i Hakani Marşı", "Ordu Marşı" ve "Hücum Marşı"nın da arasında bulunduğu bir repertuvarı seslendirdi.

Gösteriler hakkında

Yüzyıllar boyunca Türk ordularının ayrılmaz bir parçası olan Mehter, her sene olduğu gibi bu yıl da Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret eden turistlere görsel şölen yaşatacak.

Tarihi 11. yüzyıla dayanan ve yıllarca muharebe meydanlarında orduya coşku vererek zafer kazanmada etkili olan Mehter, izleyicileri tarihte yolculuğa çıkaracak.

Mehter icrasını aslına uygun olarak sergileyen, müzik eğitimi almış profesyonel kişilerden oluşan Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, dönemin özelliklerini yansıtan kostümleri ve enstrümanlarıyla gösteride yer alacak.

Mehteran Birliği yaz dönemi gösterileri Dolmabahçe'de başladı

Dolmabahçe Sarayı'ndaki yaz gösterileri Hazine Kapı, Topkapı Sarayı'ndakiler ise Babüssaade önünde saat 11.00'de başlayacak.

Mehteran Birliği, 23 ve 30 Temmuz ile 6,13 ve 20 Ağustos'ta Dolmabahçe Sarayı'nda, yarın, 24 ve 31 Temmuz ile 7, 14 ve 21 Ağustos'ta ise Topkapı Sarayı'nda gösteri düzenleyecek.

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İstanbul Dolmabahçe Sarayı
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