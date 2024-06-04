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Türkiye
AA 04.06.2024 19:48

Kayseri'de kaza kırıma uğrayan uçağın enkazı kaldırıldı

Kayseri'de 2 pilotun şehit olduğu kaza kırıma uğrayan eğitim uçağının enkaz kaldırma çalışmaları sona erdi.

Kayseri'de kaza kırıma uğrayan uçağın enkazı kaldırıldı

Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi'ne düşen Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının enkazında kaza kırım ekibinin teknik çalışması tamamlandı.

Uçağın parçaları, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak kamyonlara yüklendi.

Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 şehit
Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 şehit

İki pilotun şehit olduğu uçağın enkazı, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına götürüldü.

Kayseri'de kaza kırıma uğrayan uçağın enkazı kaldırıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının kaza kırıma uğradığını, iki pilotun şehit olduğunu açıklamıştı.

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