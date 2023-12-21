Mehmetçik'in sahadaki en önemli yardımcıları Bursa'da eğitiliyor

Kapılarını TRT Haber'e açan Bursa Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda eğitilen köpekler, 17 ay süren eğitimin sonunda göreve başlıyor.

İtaat eğitimi profesyonel eğitimin ilk aşaması... Köpekler, önce her türlü komuta harfiyen uymaya alıştırılıyor.

Keşif köpekleri, en zorlu arazilerde görev alıyor. Düşman unsurların yerini bulup etkisiz hale getirilmesinde yardımcı oluyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mayın ve el yapımı patlayıcı aramada sağ kolu ise bomba arama köpekleri.

Arama kurtarma köpekleri ise enkaz altına kalanlara umut oluyor. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki 29 arama kurtarma köpeği de arama kurtarma çalışmalarında görev aldı. Köpekler, tam 78 kişinin yerini tespit etti.

Uyuşturucu arayan hassas burunlu köpekler de emir verildiğinde engel tanımıyor. Hedef neredeyse hızla buluyor.

Eğitimi tamamlayan köpekler, önce sahaya çıkarılıyor. Başarılı olmaları halinde görev alacakları birliğe sevk ediliyor.

Kamera: Mustafa Tuncal