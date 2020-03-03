İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın düzenlediği konvoya çok sayıda taksici katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Taksiciler, Anadolu yakasından Avrupa yakasına, uzun bir konvoy oluşturarak geçti.

Beyoğlu'ndaki Rusya Başkonsolosluğu önüne gelen taksiciler şehitler için bir siyah çelenk bıraktı. Şehitler için dualar edildi.

Yapılan açıklamada, Mehmetçiğe destek mesajı verildi.