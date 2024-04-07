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Türkiye
AA 07.04.2024 13:57

MEB'e bağlı okul ve kurumlara 500 bin ton kömür yardımı yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı 81 ildeki okul ve kurumlara yeni eğitim öğretim yılında Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunca (TKİ) azami 500 bin ton kömür dağıtımı yapılacak.

MEB'e bağlı okul ve kurumlara 500 bin ton kömür yardımı yapılacak

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumlara 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı İçin Isınma Amaçlı Kömür Dağıtımına İlişkin Karar" yürürlüğe girdi.

Buna göre, MEB'e bağlı 81 ildeki okul ve kurumlara 2024-2025 eğitim öğretim yılında azami 500 bin ton kömür dağıtımı gerçekleştirilecek. İhtiyaç duyulması halinde MEB'in talebi üzerine toplam miktar Hazine ve Maliye Bakanlığınca artırılabilecek.

Kömür miktarı MEB tarafından belirlenecek

Her il ve ilçede dağıtımı yapılacak kömür miktarı, belirlenen hükümlere göre okulların derslik sayıları ve bölgenin iklim koşulları dikkate alınarak MEB tarafınca belirlenecek. Dağıtımı yapılan kömürler okul veya kurumun ısıma ihtiyacının karşılanması dışında herhangi bir tasarrufa konu edilemeyecek.

İl ve ilçe içerisinde dağıtım organizasyonu, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri koordinasyonunda yapılacak.

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