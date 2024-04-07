Bodrum'a sezonun ilk kruvaziyeri geldi

Silversea Cruises'a ait 212 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.

İstanbul Limanı'ndan gelen Bahamalar bayraklı kruvaziyerde ağırlıklı olarak ABD ve İngiliz uyruklu 475 yolcu ile 410 personel bulunuyor.

Gemi, gece saatlerinde Rodos'a hareket edecek.

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Direktörü, Aziz Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl 97 geminin Bodrum Cruise Port’a geleceğini öngördüklerini söyledi.

Güngör, açıklamasında "Etkileyici gemi yelpazesi ve yolcularımıza olağanüstü hizmet sunma konusundaki sürekli kararlılığımızla bu yıl Bodrum'da başarılı bir kruvaziyer sezonu daha bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Limanın 2024 yılında 100 binin üstünde kruvaziyer yolcusu ağırlamayı hedeflediği belirtildi.