İzmir Konak ilçesi Atatürk Caddesi önünde yağmur suyu tahliye kanalının deniz ile buluştuğu noktadan içeriye giren kişi sürünerek mazgalların altına ilerledi.

Durumu fark eden vatandaşlar, bu kişiyi geri çıkması için ikna edemeyince durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen ekipler mazgalları birbirine bağlayan cıvataları sökerek, isminin Hasan Hüseyin Öztürk olduğunu ifade eden kişiyi kurtardı.

Sokaklarda yaşadığı öğrenilen Hasan Hüseyin Öztürk, bilinçsiz bir şekilde su tahliye kanalının içerisine girdiğini belirterek, ne kadar kaldığını hatırlamadığını söyledi.

Bölgede sokak çalgılığı yapan Mahir Dalgıç, Öztürk'ün su tahliye kanalına girdiğini görmesinin ardından kendisini ikna etmeye çalıştığını ama başarılı olmadığını anlatarak, "Yalvardım kendisine, 'Gel, karnın açsa yemek yedireyim' dedim. Sürüne sürüne mazgalın ucuna geldi. Yine yalvardım, 'Yok' dedi, 'İşim var'. Ben de polisi aradım" dedi.

Kaynak: AA