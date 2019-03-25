İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, daha önce 2 ayrı gasp olayına karıştıkları için teknik takibe alınan 28 şüpheli, kendilerine polis süsü vererek bir iş insanının otomobili ve parasını gasp ettikten sonra yakalandı.

Emniyetten alınan bilgiye göre, araç kiralama şirketi sahibi N.K., ticaret yapacağı vaadiyle kendisiyle irtibata geçen Turan D. adlı şüpheliyle Esenyurt'ta bir alışveriş merkezinde buluştu.

Kendisine otomobil satacağını söyleyen Turan D. ile birlikte, kendisini davet ettiği Esenyurt Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir iş yerine giden N.K., polis olduklarını iddia eden Turan D. ve diğer şüpheliler tarafından gasp edildi. Mali polis kılığındaki şüpheliler, N.K.'nin üzerindeki 40 bin avro ve 4 bin lirayla birlikte otomobili ve ruhsatlı tabancasını gasp etti.

Polis tarafından izlenen şüpheliler, gasp edilen parayı paylaşmak için bir rezidansta toplandıkları sırada gerçekleştirilen baskınla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 28 kişiden 2'si, emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, 26 şüpheli adliyeye götürüldü.

Kaynak: AA