Kentte uyuşturucu madde satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri daha önceden belirlenen 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların evlerinde ve eklentilerindeki aramada, 8.26 gram metamfetamin, 4 sentetik uyuşturucu hap, 1 tabanca ele geçirildi.
Zanlıların işlemlerinin ardından adliyeye sevkedileceği öğrenildi.
Kaynak: AA