Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal’la Dizdariye Mahallesi'nde esnaf ziyareti yaptı.

Daha sonra Büyükçekmece Esnaf ve Sanatkarlar Odasına geçen Bakan Kurum, dün milyonlarca kişinin Yenikapı’ya akın ettiğini belirterek, "Yenikapı, bir gelincik tarlasına döndü. Yenikapı’dan tüm Türkiye’ye 15 Temmuz diriliş, birlik, beraberlik ruhunu en net şekilde aktardılar ve bize 1 Nisan’ı müjdelediler. 1 Nisan’da İstanbul’u ve ilçelerini müjdelediler" diye konuştu.

Kurum, Büyükçekmece'nin de 1 Nisan’da o terör örgütünün uzantılarıyla birlikte olanlara, o zillet, illet ittifakı kuranlara en net cevabı vereceğini söyledi.

Bugüne kadar 50'nin üzerinde kenti ziyaret ettiğini anlatan Kurum, bu ziyaretlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı manifesto çerçevesinde şehirlerin alt yapısını, üst yapısını, çevre düzenlemesini, atık suyu, depolama tesislerini, kentsel dönüşüm projelerini yerinde incelediklerini ifade etti.

"Yenilenmesi gereken 6,7 milyon konut var"

Kurum, kentsel dönüşümün öncelikleri olduğunu dile getirerek, yenilenmesi gereken 6,7 milyon konut olduğunu söyledi.

Gelecek 5 yıllık sürede acil öncelikli dönüşümlerden başlamak üzere yılda 300 bin konut dönüştürmeyi hedeflediklerini anlatan Kurum, 5 yılda 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamlayacaklarını kaydetti.

Kurum, dönüşümlerin vatandaşların rızası çerçevesinde olacağını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Az katlı olacak, yatay mimari esaslı olacak ve bu 300 bin konutun yüzde 15’ini Bakanlığımız, TOKİ eliyle gerçekleştirecek, kalanı İller Bankası Genel Müdürlüğümüz 4 milyar liraya kadar ve yüzde 50’ye kadar da faiz desteğiyle dönüşümü, hızlı kararlı bir şekilde yapmak istiyoruz."

"Kartal'daki binanın temelini inşallah atmış olacağız"

Kurum, Kartal’da 2 ay önce Kartal'da meydana gelen olayda 21 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Buraya bugün temel atıyoruz. Yıkılan binanın yerine yeni bina yapmak ve o yatay mimari esaslı dönüşümü yapmak ve vatandaşları deprem riskinden kurtarmak için kentsel dönüşümü başlattık ve bugün o binanın temelini inşallah atmış olacağız."

Kentsel dönüşümü üçe ayırdıklarını aktaran Kurum, "Bunlardan biri deprem riski taşıyan alanlarla ilgili, ikincisi tarihi alanların ortaya çıkarılmasına ilişkin dönüşümler, diğeri de rezerv üretilmesi gereken konutların olduğu, tarihi alanların dışında riskli alanların olduğu alanların dönüşümü. Bu süreci hızlı adımlarla yürütüyoruz" diye konuştu.

Bakan Kurum, kentsel dönüşümün sadece konut bazında olmadığını dile getirerek, "1950’li yıllarda sanayileşmeyle birlikte şehirlerin içinde çarpık sanayileşmenin birçok örneklerini görüyoruz. Bu noktada şehrin içinde kalmış ve şehre ve çalışanlara zarar veren sanayi sitelerimiz var ki Büyükçekmece'de de örnekleri var . Bunları da şehrin dışına çıkarmak suretiyle bu dönüşümleri de gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"2019 yılı içerisinde 50 bin sosyal konutun yapımına başladık"

Sosyal konutla ilgili 2023’e kadar 250 bin konut hedefiyle yola çıktıklarını anlatan Kurum, "2019 yılı içerisinde 50 bin sosyal konutun yapımına başladık. 67 ilimizde ilk etapta yaptığımız projede bugüne kadar başvurumuz 500 bini aştı ve bu başvurulara göre bundan sonraki süreçte talebe göre o projelerimizi gerçekleştireceğiz" dedi.

Murat Kurum, İstanbul’da da bu noktada 6 bin 300 konutun bulunduğunu ve alt gelir grubuna yönelik başvuruların alındığını belirterek, Büyükçekmece’de de alt gelir grubu vatandaşlara yönelik bir sosyal konut projesini hayata geçireceklerini söyledi.

Cumhur İttifakı'nı kurarak kutlu yürüyüşe devam ettiklerini dile getiren Kurum, "Diğer taraftan ise illet, zillet ittifakını kurdular ve terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kol kola girdiler. Artık o kol kola girilmişlik her ortamda dile getiriliyor. İnşallah Büyükçekmece, o zillet, ilet ittifakına gereken cevabı sandıkta verecektir" dedi.

Kaynak: AA