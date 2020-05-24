Haber Giriş: Kaynak: İHA
Mayıs ayının sonlarında 'kar' sürprizi
[Fotoğraf: İHA]
Ardahan’ın Göle ilçesinde önceki gün yağan yağmur, havanın soğumasıyla birlikte yerini kar yağışına bıraktı.
Mayıs ayının sonlarına gelinmesine rağmen, Doğu Anadolu Bölgesi hala ısınmadı. Hava ısısının gece sıfır dereceye kadar düştüğü bölgede, yüksek kesimlere kar yağdı.
Ardahan’ın Göle ilçesinde de, önceki gece aralıklarla devam eden yağmurun ardından hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar düştü.
[Fotoğraf: İHA]
Lapa lapa yağan kar sonrası ilçe merkezi beyaza büründü.
Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, Ardahan ve çevresinde karla karışık yağmur yağışının etkili olacağını aktardı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Ardahan yağmur kar soğuk havaSon Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 04:31
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