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THY'den videolu bayram mesajı
Türk Hava Yolları (THY), Ramazan Bayramı'nı yayınladığı video ile kutladı. Paylaşımda “Çok yakında kavuşacağız, masmavi göklerde yeniden birlikte uçacağız." ifadelerine yer verildi.
THY, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı videolu paylaşımla, yolcuların Ramazan Bayramı'nı kutladı.
— Türk Hava Yolları (@TK_TR) May 23, 2020
Çok yakında kavuşacağız, masmavi göklerde yeniden birlikte uçacağız...
Sevdiklerinize kavuştuğunuz nice güzel bayramlar dileriz.#ÇokÖzledik #MutluBayramlar pic.twitter.com/iXes27KEsQ
Hababam Sınıfı müziğinin kullanıldığı videolu paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
“Çok yakında kavuşacağız, masmavi göklerde yeniden birlikte uçacağız. Sevdiklerinize kavuştuğunuz nice güzel bayramlar dileriz.”
Etiketler: Türk Hava Yolları THY ramazan bayramı bayramSon Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 03:13
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