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Balıkesir'de depodan 10 ton zeytinyağı çalan iki kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir depodan 10 ton zeytinyağı çalan iki şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
İlçede E-87 kara yolu üzerinde bulunan depodan 10 ton zeytinyağı çalındığı bilgisini alan Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçti.
Ekipler, yaptıkları çalışmalarda zeytinyağını G.D. ve M.S'nin çaldığını tespit etti.
Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, 35 bin 100 lira ve 1 ton zeytinyağı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Etiketler: balıkesir ayvalık zeytinyağı jandarmaSon Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 02:21
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