Haber Giriş: Kaynak: AA
Maske takması için uyaran güvenlik görevlisine testereyle saldırı girişimi
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, güvenlik amirine testereyle saldırmaya çalıştığı ileri sürülen bir hasta yakını çevredekiler tarafından engellendi.
Hastanenin acil servis bölümüne giden bir hasta yakını, maske takması için kendisini uyaran güvenlik amiri ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine aracının bagajından testere alan şüpheli, çevredeki sağlık çalışanları ve vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldı.
Şüpheli hakkında kamu davası açılacak
Hastane Başhekimi Mustafa Güneş, tartışmanın maske takılması konusunda yaşandığını, olayı görenlerin şüpheliyi uzaklaştırdığını söyledi.
Böylesi zor günlerde, yaşanan bu tür olayların kendilerini üzdüğünü ifade eden Güneş, şüpheli hakkında kamu davası açacaklarını söyledi.
Etiketler: hasta yakını Kocaeli maske saldırı testereSon Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 01:27
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