Hastanenin acil servis bölümüne giden bir hasta yakını, maske takması için kendisini uyaran güvenlik amiri ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine aracının bagajından testere alan şüpheli, çevredeki sağlık çalışanları ve vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldı.

Şüpheli hakkında kamu davası açılacak

Hastane Başhekimi Mustafa Güneş, tartışmanın maske takılması konusunda yaşandığını, olayı görenlerin şüpheliyi uzaklaştırdığını söyledi.

Böylesi zor günlerde, yaşanan bu tür olayların kendilerini üzdüğünü ifade eden Güneş, şüpheli hakkında kamu davası açacaklarını söyledi.