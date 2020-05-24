Haber Giriş: Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da 10 binada karantina başlatıldı
Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 10 bina karantinaya alınırken, bir firma ve 7 binada ise karantina sonlandırıldı.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.
Bu kapsamda Karaköprü ilçesinde 1 bina, Eyyübiye ilçesinde 2 bina, Haliliye ilçesinde 4 bina, Siverek’te 2 ve Viranşehir’de ise 1 binada 14 günlük karantina uygulanmasına karar verildi.
Öte yandan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir fabrika ve 4 ayrı binada, Eyyübiye ve Haliliye ilçesinde 3 olmak üzere toplamda 7 binada uygulanan 14 günlük karantina tedbiri uygulaması ise son buldu.
Etiketler: şanlıurfa karantina koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 03:55
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