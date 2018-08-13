Mayın arama köpeklerine bakım ve tedavi yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır karakolları ile Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde görevli mayın arama köpeklerinin bakımı, Yeşilyurt Belediyesi Veterinerlik İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Askeri personel tarafından Veteriner İşler Müdürlüğü'ne götürülen dedektör köpekler "Ekin, Bayka, Akil ve Fadiş"in aşılamaları ile bakım ve tedavileri yapıldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, TSK'nın sınırda yürüttüğü terör operasyonlarına önemli katkılar sağlayan mayın arama köpeklerinin, rutin kontrollerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Köpeklerin her operasyon dönüşünde rutin kontrollerini yaptıklarını dile getiren Çınar, "Hem mantar hem parazit hem de bağışıklık sistemleriyle ilgili tedavileri ve aşılanmaları yapılıyor" dedi.

Köpeklerin sınır ve ötesinde askerlere destek olduğunu aktaran Yeşilyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Abuzer Karataş da, "Köpeklerimize her türlü klinik hizmetini veriyoruz. Kuduz, antiparazit, tetanos, bronşit, karma ve mantar aşıları rutin olarak belirlenen tarihlerde yapılacaktır. Böyle bir projenin içerisinde yer almak bize gurur veriyor" diye konuştu.

Kaynak: AA