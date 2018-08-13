İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'dan İstanbul'a uyuşturucu madde getirildiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Narkotik ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmasının ardından uyuşturucu maddenin saklandığı Bahçelievler'de bir eve operasyon gerçekleştirildi.

Narkotik dedektör köpeği "Maya"nın da katıldığı operasyonda, 181 kilogram eroin, ruhsatsız tabanca ve buna ait mermiler ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 35 bin euro ve 7 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda,1'i Bulgaristan uyruklu 11 kişi zanlı gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA