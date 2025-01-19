"Maske" operasyonuyla 253 milyon TL'lik dolandırıcılık: 15 tutuklama

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince sahte internet siteleri üzerinden araç kiralatarak dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmada, şüpheliler dolandırdıkları kişilerce hesaplarına gönderilen paraları ATM'den çekmek isterken teknik ve fiziki takiple tespit edildi.

Zanlıların hesaplarını inceleyen polis ekipleri, kasko ve sigorta poliçesi ile depozito bedeli adı altında 253 milyon lira şüpheli işlem yapıldığını tespit etti.

Şüphelilerin 50 milyon değerindeki mal varlıklarına el konuldu

Diyarbakır, Mersin, Gaziantep ve Adana'da düzenlenen ve "Maske" adı verilen eş zamanlı operasyonda, 15 şüpheli yakalandı.

Operasyonda, şüphelilerden birinin dolandırıcılıkta kullanılan sim kartı kol saatinin kordonuna sakladığı belirlendi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçundan gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yaklaşık 200 olayın aydınlatıldığı çalışmada, şüphelilerin 50 milyon lira değerindeki mal varlıklarına el konuldu.