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Türkiye
İHA 19.01.2025 07:35

Edirne’de bariyerlere çarpan 20 tonluk tır köprüden düştü

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bariyerlere çarpan 20 tonluk tır köprüden düştü. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaklaşık 3 saat kapalı kalan Uzunköprü- Keşan yolu, yapılan çalışmanın ardından tekrar trafiğe açıldı.

Edirne’de bariyerlere çarpan 20 tonluk tır köprüden düştü

Sırbistan uyruklu sürücünün kullandığı tır, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol üzerinde bulunan bariyerlerini yıkarak köprüden düştü.

Kazada tır sürücüsü ve yanında bulunan 1 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi sonucu olay yerine sağlık ekipleri ve emniyet güçleri sevk edildi.

Tır sürücüsü ve yanında bulunan 1 kişi, bulundukları yerden çıkartılarak ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Uzunköprü- Keşan yolu 3 saat kapalı kaldı

Olay yerine gönderilen çekici vinç ile yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası tır köprü üzerine çıkartıldı.

Yaralıların sağlık durumların iyi olduğu belirtilirken, yaklaşık 3 saat kapalı kalan Uzunköprü- Keşan yolu, yapılan çalışmanın ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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