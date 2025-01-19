Edirne’de bariyerlere çarpan 20 tonluk tır köprüden düştü

Sırbistan uyruklu sürücünün kullandığı tır, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol üzerinde bulunan bariyerlerini yıkarak köprüden düştü.

Kazada tır sürücüsü ve yanında bulunan 1 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi sonucu olay yerine sağlık ekipleri ve emniyet güçleri sevk edildi.

Tır sürücüsü ve yanında bulunan 1 kişi, bulundukları yerden çıkartılarak ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Uzunköprü- Keşan yolu 3 saat kapalı kaldı

Olay yerine gönderilen çekici vinç ile yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası tır köprü üzerine çıkartıldı.

Yaralıların sağlık durumların iyi olduğu belirtilirken, yaklaşık 3 saat kapalı kalan Uzunköprü- Keşan yolu, yapılan çalışmanın ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.