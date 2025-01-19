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Türkiye
AA 19.01.2025 03:44

Adana'da 2 hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Adana'da 2 hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Emre Can idaresindeki hafif ticari araç, merkez Sarıçam ilçesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde ters yönden geldiği ileri sürülen İ.K'nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, Emre Can olay yerinde yaşamını yitirdi, İ.K. ve aracındaki bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Adana'da 2 hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Emre Can'ın cesedi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Can'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Tek şerit olarak trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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Adana Trafik Kazası Polis
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