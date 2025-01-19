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Türkiye
İHA 19.01.2025 05:42

Sakarya’da trafik kazası: Otomobilin kapısı çarpıştığı aracın farında asılı kaldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kazaya karışan bir otomobilin kapısı diğer aracın farında asılı kaldı.

Sakarya’da trafik kazası: Otomobilin kapısı çarpıştığı aracın farında asılı kaldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Ö.Y. idaresindeki otomobil ile B.Ş. kontrolündeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan Ö.Y. idaresindeki otomobil, takla atarak durabildi.

Ters dönen otomobilin kapısı, diğer otomobilin farında asılı kaldı. Meydana gelen kazada Ö.Y., yaralandı.

Sakarya’da trafik kazası: Otomobilin kapısı çarpıştığı aracın farında asılı kaldı

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sakarya’da trafik kazası: Otomobilin kapısı çarpıştığı aracın farında asılı kaldı

İlçe hastanesinde yapılan işlemlerin ardından Ö.Y., Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Sakarya Trafik Kazası Polis
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